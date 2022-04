Erwan NOËL

Ingénieur éclectique, je travaille autour de la carte à puce sous toutes ses formes : passeport électronique, carte bancaire, téléphone NFC, etc.



Je maitrise Java, C#, Python et les technologies XML. Je comprends le C et C++ mais sans réelle expérience dans ces langages à part quelques DLLs très simples.



Au sein de Soliatis (Keolabs), puis de FIME SAS j'ai participé à de nombreux projets de développement logiciels et de bancs de tests.

J'ai travaillé sur toute la chaine de test, de l'analogique à l'applicatif, et particulièrement sur les tests protocolaires sans contact et les tests de performance des transaction sans contact.



Aujourd'hui je travaille principalement sur de développements de solutions de test d'intégration terminaux et de tests "end to end" sur tous les schémas de paiement majeurs (American Express, Discover, JCB, MasterCard, Visa, etc) et des schéma de paiement locaux (Troy en Turquie, EFTPOS en Australie, NETS à Singapour...).



Mes compétences :

Carte à puce

NFC

Java

Mobile payment

EMVCo

ISO 14443

Payment transaction

End to end bank transaction test

EMV Contactless

Terminal Integration Process