Erwan PICCONE

Editeur de logiciels immobiliers



La conception et le développement de logiciels immobiliers en étroite collaboration depuis plus de 20 ans avec les professionnels du secteur sont au cœur de notre activité. Notre gamme de produit s’adresse aux acteurs de l’immobilier, professionnels ou bénévoles, dont l’activité est la gestion de syndic de copropriété ou la gestion locative. Et ce quelle que soit leur taille car nos logiciels sont intégralement paramétrables.



Des progiciels pour gérer votre activité



A la pointe de la technologie et des systèmes de développement, nous mettons notre savoir-faire acquis depuis plus de 20 ans au service du client en concevant des logiciels qui répondent à ses besoins spécifiques suivant un cahier des charges précis défini avec lui. Ces logiciels sont développés avec l’interface Windows, pour des applications serveur, poste de travail, terminal, tablette…



Comme pour nos autres logiciels, nous proposons au client la formation, l’assistance téléphonique et la télémaintenance pour un accompagnement global.



Pour répondre aux besoins croissants des PME-PMI, nous avons développé un service de maintenance des parcs informatiques assurés par des techniciens qualifiés



Nous nous tenons à votre disposition pour les missions suivantes :



• Audit / Conseil de votre parc matériel et logiciel



• Sécurisation de vos données (Solution de sauvegarde interne et externalisée, antivirus,…)



• Assistance et dépannage d'urgence (Réseau, PC, …)



• Vente et installation de matériel informatique



• Solutions de gestion (EBP, Sage,..)





Confiez-nous vos projets !



