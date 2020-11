Erwan SAINDON

De formation initiale de technicien supérieur en maintenance sur les véhicules industriel, et spécialisé sur les moteurs Diesel , j'ai occupé un poste de mécanicien de véhicules puis de motoriste Diéséliste au sein d'unités de la Marine Nationale de 1996 à 2002. Durant cette période , j'ai participé activement aux programmes de réfection des moteurs Diesel propulsifs et des groupes électrogènes de patrouilleurs de la Marine Nationale, ainsi que différent bâtiments de surface. Moteur de type POYAUD , AGO , MGO, SEMT PIELSTICK, VOLVO PENTA. j'ai acquis avec cette expérience professionnelle les domaines de compétences suivants :



-évaluation de dommage par endoscopie.

- dépose et repose des éléments moteur et pompes en compartiment machine.

- contrôle métrologique des éléments mécaniques.

- essais d'étanchéité des culasses.

- contrôle par magnétoscopie et ressuage.

- réfection du matériel d'injection Diesel.

- rodage des moteurs sur banc de puissance, réglage constructeur.

-rédaction des rapports d'essais.



Par ailleurs, dans le cadre d'une mission intérimaire, j'ai occupé le poste de mécanicien monteur pour DCNS (atelier mutispécialitées) pendant 24 mois, ou j'ai travaillé simultanément au montage de différents éléments sur (SNLE-NG le Terrible : montage des accumulateurs de porte de sas M51, ajustage des tubes de jaumière, portage des mèches de safran) ainsi que différent travaux de montage pour le projet Barracuda, mais aussi les essais hydraulique des blocs de chasse aux ballastes . J'ai acquis pendant ces deux années une connaissance des sous marins, la rigueur et l'exigence technique propre à l’ingénierie nucléaire militaire .



Dans le cadre de nouvelles missions intérimaire, j’ai été employé 48 mois en qualité de chargé de travaux motoriste Diéséliste DCNS Brest (département frégates bâtiments de surface ) employé à la maintenance des moteurs Diesel marin.



En 2016, j'ai effectué une cession accéléré de technicien supérieur CIRA pour intégrer à l'issu les essais de démarrage de l'EPR/FLA3. au sein de la section ventilation et traitement des effluents. Poste que j'occupe actuellement, en charge de 4 systèmes de ventilation de sûreté. Mes domaines de compétences sont:



-déroulement des procédures d'essais.

-conformité d'installation.

-sûreté nucléaire.

-équilibrage aéraulique.

-analyse réseau.

-contrôle électrique.

-régulation.

-contrôle vibratoire.

-assistance et contrôle des essais d'entreprises sous traitantes.



Dynamique et volontaire , dans le but de progresser dans mon avenir, je souhaite afin de m’épanouir dans un projet aussi technologique et exigent que le nucléaire civil ou militaire, le secteur naval de défense, mais aussi les énergies renouvelables, intégrer une société aux projets innovants.



merci d'avoir lu mon profil.



Mes compétences :

Mécanique

Électromécanique

Diesel

Aéraulique

Hydraulique industrielle

Electrotechnique

Essais mécaniques

Nucléaire