Erwan SERRET



EXPERIENCE

Depuis Juin 2010

- Ratheau, Négociant en bois et produits de construction, Noisy le Grand (93)

Responsable de filiale, Rambert (panneaux techniques), Groupe Ratheau



Janvier 2008 à Juin 2010

- Finnforest, Producteur et distributeur de sciage, Paris (75), France

Responsable Commercial contreplaqué France.



De Juillet 2006 à Décembre 2007

- Finnforest, Producteur et distributeur de sciage, Paris (75), France

Responsable commercial région Ile de France et Nord de la France. Recherche client, gestion de flux, développement stratégique, mise en place d'un plan d'éclatement structurel



2006 Avril - Juillet

- Philia Consulting, Négociant en bois, Mougins (06),France

Responsable Négoce Europe-Asie : Recherche de clients et de fournisseurs, gestion de flux, mise en place d'une stratégie marketing, Développement commercial



Decembre 2005 a avril 2006

- Capitol Ceramics, negociant en Ceramiques, Londres – Royaumes Unis

Commercial : Gestion de stocks, recherche de nouveaux produits, clients, amelioration du service clientele



De Septembre 2004 a Mars 2005

- Pinault Bois et Matériaux, negociant en bois, Shanghai- Chine

Project Manager Chine: Etude de marche sur le bois traite, recherche de nouveaux clients et fournisseurs (construction d’un college a shanghai, d’un quartier residentiel de 3000 appartements a Weihai, construction de 1000 villas pres de QingDao, …)



2003 (Juin – Juillet)

- ArchiCuisine Ltd, fabricant de cuisines, Tunis – Tunisie

Assistant Recherche et methode : implantation d’un systeme de communication et d’un logiciel d’optimisation de panneaux (resultat : reduction de 28% des couts d’achats )



2002 (Juin – Juillet)

- Groupe Gascogne – Lecopin Ltd, Fabricant de papier, Sore – France

Assistant Logistique: Optimisation du chargement des camions, Mis a jour d’une base de donnees



2000 (Juin – Juillet)

- Caraës Sawmill Ltd, Fabricant de parquet , Lannilis – France

Assistant commercial : Etude du parquet massif Iroko sur un plan economique, technique et commercial (Fabrication, vente, achat)



2000 (Aout)

- Pinault Bois et Matériaux, negociant en bois, Mantes-La-Jolie - France

Vendeur : apprentissage des techniques de vente



1998 (Juillet)

- Office National des Forêts, Gestion de forets, Rambouillet- France

Technicien : inventaire forestier pied a pied (120 hectares)





EDUCATION





2005

- Ecole Supérieure du Bois :diplome d’ingenieur, specialiste de la filiere bois Nantes –France



2001

Brevet de technicien superieur-Opt Technico Commercial sur les Produits d’Origine Forestiere - Brioude -France



1999

Baccalauréat Sciences et Techniques de l’Agronomie et de l’Environnement - Meymac -France



LANGUES & autres competences





Francais - Langue maternelle



Anglais - bon niveau



Chinois - niveau scolaire (Cours de chinois a Nantes (pendant 3 ans) et en Chine (pendant 4 mois))





Competences informatiques

Word, Excel, Power point, Access & Internet, Auto Cad





Interets



Sports :voile, tennis, Hand ball, escalade, voyage(Angleterre, Finlande, Maroc, Tunisie, Chine, Indes)



Projets :-Creation d’une association pour le jumelage entre Nantes et la ville de QingDao en Chine



-Creation d’un site web a Shanghai dans le but de creer un lien entre des acteurs et producteurs (www.chinaecasting.com)



References possibles sur demande



Mes compétences :

Expertise Bois Contreplaqué

Vente

Marketing

Développement commercial

commerce

bois

Management

Achat

Informatique

chine