Erwan SOUBEN

Autodidacte, curieux et passionné, j’ai acquis au fil des années des compétences dans :

● la planification, la mise en œuvre et l’administration d’infrastructures réseau ;

● la planification, la mise en œuvre et l’administration d’infrastructures Windows Active Directory ;

● les migrations d’infrastructures (NT4/AD, messagerie Lotus/Exchange, LAN 1000BaseT et fibre…) ;

● l’intégration de solution métiers aux infrastructures et les migrations de données associées ;

● l’amélioration et l’optimisation des infrastructures avec des solutions libres (GNU/Linux, GLPI, FOG, WAPT, Burp, Netbox…) ;

● l’accompagnement et la formation des utilisateurs en interne, en formation initiale et en formation continue ;

● le recrutement, la formation et l’encadrement de collaborateurs ;

● la gestion administrative d’un SI (budget, marchés publics…) ;

● et bien d’autres encore.



Convaincu que le logiciel libre est une (la ?) solution de choix pour des infrastructures informatiques de qualité où peuvent s’exprimer le savoir faire et la passion de ceux qui les mettent en œuvre, je suis très intéressé par les entreprises dynamiques, orientées vers le déploiement et éventuellement le développement de solutions libres.



Mes compétences :

Systèmes et réseaux

Microsoft Exchange

Réseaux informatiques & sécurité

Active Directory

Logiciel libre

Microsoft Windows

GNU/Linux

LibreOffice

Microsoft Office

Formation

UNIX

Architecture SI

Netasq

VMware

GLPI

Administration réseaux

DHCP

Debian

Burp