Erwan TEXIER

Bonjour,



Je suis skipper / capitaine possédant des titres commerciaux internationaux STCW95.



Originaire de Bretagne, j'ai toujours été attiré par le milieu maritime et propose mes services en qualité de skipper de propriétaire, skipper de charter en étant indépendant ou employé.

J'ai navigué sous différentes latitudes, ( Atlantique est et ouest, Mer de Chine, Méditerranée, Océan Indien, Afrique du sud, Réunion, Bahamas, Indonésie....) et sur différents supports, unités à voile, unité à moteur, unités de course...



Compétent, expérimenté et rigoureux, je serai toujours ravi de répondre à vos sollicitations.