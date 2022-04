Erwan TROËL

COMPETENCES:



. Recherche,analyse, traitement, publication de l'Information pour études socio-économiques

(démographie,habitat, finances,déplacements,urbanisme,emploi,environnement, économie...).



. Outils :

Développement logiciel, Intranet, Internet, Bases de données, SIG, BI

Php,Java,Vb, C , R , Python, Javascript , Html , Sql , Mysql , Postgre , Pl/sql , Oracle , Arcgis ,Qgis, Asp, Pentaho, SAS



. Méthodes d'Analyse et de Synthése , Rédaction, expression : études supérieures en Lettres (Français-Anglais-Allemand)





INTERETS PROFESSIONNELS:



Bases de données / Data science

Rédaction / Journalisme / Data Journalisme

Internet /Médias

Information /Communication

Domaine de l' Etude



erwan.troel at bbox.fr



Mes compétences :

Rédaction

Développement web

Développeur

Littérature

Écriture

Traitement de données d'enquêtes

Excel

SAS Enterprise Guide

PHP

Données économiques

MySQL

Niveau de langue française

Analyse de données

Analyse et synthese de l'information

Expression écrite

Expression orale

Culture Générale

Réseau social

Relationnel aisé

Outils de mise en page

Multimédia

Langues

Bases de données

Data

Anglais écrit et oral

InDesign

Pentaho

Java