Erwan VALENTIN

Professionnel du développement des ventes Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du textile, accessoires et objets publicitaires au niveau international, maîtrisant tous les aspects du métier :

Élaboration et mise en œuvre d’une politique commerciale, prospection et fidélisation de portefeuilles clients, présentation de produits, négociation et closing de contrats, pilotage de projets clients, management d’équipes, analyse et suivi de la performance commerciale.

Garant de la satisfaction client et de la pérennité de l’entreprise en développant son activité Aussi bien chasseur, qu’éleveur, organisé, rigoureux et persévérant, je cherche à m’investir dans une entreprise en tant que directeur commercial ou régional afin de mettre à profit mon sens relationnel, mon écoute, ma créativité, ma pugnacité ainsi que mon talent de négociateur



Mes compétences :

Communication

Textile

Conseil commercial

Objets publicitaires

Conseil en organisation

Conseil en communication

Management

Management commercial

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Consolidations