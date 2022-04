Erwann IGNIA

Je suis une personne organisée, sérieuse, et rigoureuse dans mon travail avec un bon sens du relationnel. Mon côté sociable me permet de m'intégrer tout en m'adaptant au milieu auquel je suis emmené à travailler.

Ajouté au fait que je sois autonome, ma curiosité me permets d'aller chercher des informations afin de compléter mes connaissances et avoir une bonne gestion des missions qui me sont confiées. Je dispose d'une solide formation technique complétée par une formation et des expériences commerciales à l'export. Cette double compétence me permets de pouvoir défendre tout type de produits, tant sur le plan commercial que sur leur aspect technique.



Inscris en Master 2 commerce management en marketing je suis à la recherche d'une alternance ou stage alterné en tant que commercial.





Mes compétences :

Commerce international

Gestion de projet

Export

Evénementiel

Marketing opérationnel

Commerce B2B

Management

Marketing direct

Marketing stratégique

Techniques de vente

Achats