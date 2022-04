Erwann PENCOLE

RÉSUME DE COMPÉTENCES :

- 16 ans d’expériences dont 12 confirmées sur l’ensemble des process projets AMOA Flux financiers et Comptabilité (Domaine Banque / Assurance).

- Bonne capacité d’écoute, d’analyse et d’organisation.

- Rigueur, autonomie, adaptabilité.



COMPÉTENCES FONCTIONNELLES :

Maîtrise d’ouvrage :

- Rédaction des différents livrables : Note de cadrage, Expression des besoins, Cahiers des charges, Spécifications fonctionnelles, Procédures métiers, Scénarios de tests.

- Recette fonctionnelle.

- Suivi de production.



Gestion de projet :

- Estimation, planification des charges, suivi du budget.

- Pilotage de recette : Rédaction des livrables. Suivi de l’homologation métier et des équipes de recette.

- Animation des différents comités de pilotage avec les intervenants du projet.

- Conduite du changement.

- Anglais : Notions.





COMPÉTENCES INFORMATIQUES :

- Bureautique : Pack Office.

- Langage : SQL.

- Logiciels : SAGE COMPTA500, RAPPRO500, BANQUE1000, ACCURATE, CHORUS INSTITUTIONNEL, NOVABANK, TRIBANK, QUALITY CENTER, WYNSURE, BUSINESS OBJECT, BACCARAT (Société Générale), SQL DEVELOPER.



Mes compétences :

Banque

Comptabilité

Pilotage

Maîtrise d'ouvrage

Bâle 2

Chef de projet

Consultant

MOA

Assurance