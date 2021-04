Erwin COURSELLE

Travaillant actuellement comme agent administratif depuis 5 ans, et souhaitant continuer à relever de nouveaux challenges professionnels.



L'expérience et les compétences que j'ai acquises mont permis une flexibilité d'adaptation dans les domaines administratifs, l'esprit d'initiative, l'aisance relationnelle, le sens du service, une bonne organisation et la nécessité des échanges d'informations entre collègues au sein d'un service ainsi que la remontée d'informations vers la hiérarchie.