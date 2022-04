Dynamique et motiver

Passionner par l'automobile et particulièrement le VI ( Véhicule Industriel)

Expérience de 14 ans pour la marque Mercedes Benz VI/Vul

Formation régulière et Norme actuel (Euro 6)



Mes compétences :

Conseiller service

Chef uniter

Chef equipe

Automobile

Motiver

Véhicule industriel

Guadeloupe