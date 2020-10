Essadik BOUKHRAIS

Je suis ingénieur en conception électronique et routage des cartes électronique. Je suis passionné de l'électronique et je souhaite épanouir dans le routage des cartes électroniques.

Durant mon expérience actuelle au sein de la société C.E.M, j'ai fait pas mal de projets tel que des cartes de communication, des cartes clavier et des cartes de distribution d'énergie.

Mon essentiel objectif est de réaliser beaucoup de projets dans ce sens afin d'accumuler les expériences et devenir un électronicien expert.



Mes compétences :

 Réseau : Protocoles (TCP/IP)

 Base de données : SQL, MySQL

Logiciels de conception des circuits intégrés:VHDL

Logiciel de conception des circuits éle:PSPICE,ADS

GSM, GPRS, UMTS

CANoe: CAPL Browser, CANdb++, Panel Designer, CAPL

VHDL

Verilog

OrCAD

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows XP

Matlab

CANoe

AMS

 Outils : Matlab, Maple

Electronic Components

Oscilloscopes

ASIC

C++

CANbus

FPGA

VHDL-AMS