Essaid CHADDI

Bonjour tout le monde,

Je suis titulaire d'un diplôme de technicien agricole en horticulture, et d'une attestation d'assistant qualiticien en agroalimentaire, ayant une grande expérience dans la production agricole.

Actuellement, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité d'emploi dans les secteurs suivants:

- Production agricole

- Industrie agricole

- Industrie alimentaire

Je suis ouvert à toute proposition dans un environnement structuré, où je puisse mettre à profit mon expérience et acquérir de nouvelles compétences.

Je vous invite à consulter mon profil, et je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Enfin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire ce résumé.

À bientôt, j'espère

Email: agriculture.said@gmail.com