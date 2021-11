Estelle JANSEN

Actuellement en stage de fin d'étude, je recherche un emploi à promouvoir dès Octobre 2017.

Issue d'une formation complète dans le domaine du marketing et de la communication, j'ai dans mes bagages plusieurs expériences qui attestent de mon attrait et de mes compétences tant dans la gestion de projet que dans la création de supports graphiques.

Avec des affinités pour l'événementiel, je souhaite me lancer dans le secteur Web et organisationnel à responsabilité.

Force de proposition et dynamique, je reste à l'écoute des entreprises curieuses de connaître mon profil et de découvrir les opportunités qu'un tel partenariat leur offrira.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Communication

Langues étrangères

Culture

Communication événementielle

Photographie

Evénementiel

Réseaux sociaux

Adobe Premiere

Conception multimédia

Graphisme

Adobe Photoshop

Organisation

Adobe InDesign

Marketing

SAP

Enquètes de satisfaction