Bonjour,



Je suis vivement intéressée par un poste d'assistante dans les domaines du QHSE,



Je suis dynamique, autonome et volontaire alors n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Word

Maîtrise documentaire

Microsoft Excel

Normes Qualité

Réalisation d'audits internes

Traitement des Non Conformités

Microsoft PowerPoint

Veille réglementaire

Analyse environnementale