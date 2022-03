Estelle MADEC

Je travaille depuis 6 ans au sein d’un cabinet de commissariat aux comptes spécialisé dans le secteur sanitaire

Forte de cette expérience, je souhaite désormais m’investir en tant que Directeur / Responsable financier d’un établissement sanitaire et/ou associatif.



Compétences :



Comptabilité :

- Gestion, Suivi et Saisie comptable

- Organisation des clôtures comptables

- Déclarations sociales et fiscales

- Vérification de la qualité comptable

- Élaboration des Etats financiers (Bilan, CR, Annexes, Rapport financier / de gestion)

- Suivi budgétaire



Pilotage :

- Compétences en matière d’organisation des processus comptables et financiers

o Recettes (Admission, Recueil d’activité, PMSI, Facturation, Recouvrement…)

o Personnel

o Immobilisations

o …

- Contrôle interne comptable et financier

- Diagnostics organisationnels



Gestion :

- Tableaux de bord

- Veille réglementaire

- Rédaction de rapports, de procédures

- Participation aux instances





Management :

- Encadrement administratif et technique

- Gestion de plannings et d’équipe

- Organisation des réunions de service

- Évaluation des agents



Informatique :

- Pack Office (notamment Excel)



Mes compétences :

Microsoft office

Business objects

Sphinx

Access

VBA Visual Basic

Audit

Comptabilité

Gestion budgétaire

Finance