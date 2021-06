Estelle NDINGUE-SOFFACK

Avec 5 ans d'expérience dans la gestion des flux d’approvisionnement selon le processus Procure-to-pay, et une utilisation avancée du module MM SAP et les outils ‘E-Procurement’- Ariba SAS, je suis à même d’intervenir sur des projets de déploiement de solutions informatiques en apportant une expertise fonctionnelle.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Conduite du changement

Spécifications fonctionnelles

Formation utilisateurs

Support et assistance clients

Recette fonctionnelle

Relation fournisseurs

Gestion des stocks et approvisionnement

Modélisation de processus

Déploiement processus achat "Procure-to-Pay"

Approvisionnement et achats