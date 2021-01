Estelle RETZIGNAC

Avec des expériences diverses en relations publiques, communication & événementiel, le bagage de compétences que j'ai acquis me permet de gérer un projet de A à Z.



Aujourd'hui Chargée de mission communication et événementiel chez la Croix-Rouge française, je travaille en mode projet dans la branche textile de seconde main de l'association, et notamment sur la Boutique Inversée.



Mes atouts ? Impliquée, créative et énergique

Mon profil ? Polyvalente



Disponibilité : mai 2021



A bientôt,