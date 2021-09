Estelle THENARD

Forte d’une expérience professionnelle de trois ans dans la prestation de service dans le milieu industriel, j'occupe actuellement un poste de Chargée de Prévention des risques au sein de KAEFER WANNER, acteur majeur dans l'échafaudage, isolation, désamiantage et aménagement naval.



Mon ambition est d'agir pour l'amélioration des conditions de travail notamment par le biais de la sensibilisation et la formation.



Mes compétences :

Sécurité alimentaire

Maîtrise des systèmes de management (MASE, ISO 140

Création et animation de formation/sensibilisation

Sauveteur secouriste du travail