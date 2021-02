Je m'appelle Étienne CHABROUX, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiant à l'IUT Hygiène Sécurité Environnement de Tulle. Pendant ma formation j'étudie plusieurs matières comme la sécurité, la sureté, l'hygiène, l'analyse des risques, l'ergonomie, l'environnement, le risque naturel, le risque technologique...

J'ai fait un bac scientifique à Saint-Junien. J'aime bien le sport et les domaines maritime et montagnard.