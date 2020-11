Etienne DESTOUCHES

Avec 20 années d'expérience sur les produits SIRH et la paie, je dispose d'un double profil Technique et fonctionnel qui me permet d'être l'interlocuteur idéal entre MOA et MOE sur des projets SIRH.



D'abord chez Sopra, puis Steria, Altran et Meta4 en tant qu'ingénieur Technico-Fonctionnel SIRH, j'ai pu mettre à profit mon expérience trés opérationnelle des SIRH et de la paie dans le cadre de missions autour des SIRH et de l'organisation RH (optimisation de process, études de faisabilité de CSP, recettes paies double, qualification de reprise de données) pendant 3 ans.

Je rejoins depuis peu Antex International pour élargir mes compétences sur le pilotage, la responsabilite de compte, la gestion opérationnelle et le management.

------------- ENGLISH



With 20 years of experience in HRIS and payroll products, I have a double technical and functional profile that allows me to be the ideal interlocutor between MOA and MOE on HRIS projects.



First Sopra and Steria, Altran and Meta4 as an engineer Techno-Functional HRIS, I was able to use my very operational experience in HRIS and payroll within missions around the HRIS and the HR organization (process optimization, SCS feasibility studies, double payroll receipts, data recovery qualification) for 3 years.

I joined recently Antex International to expand my skills on piloting, account responsibility, operational management and management.



Mes compétences :

SIRH

PeopleNet

Pléiades Sopra

GXP

Sage Paie

Paie Gestion des Ressources Humaines

Ressources humaines

HR ACCESS

AMOA