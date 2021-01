Etienne DUFRENOIS

Fort de plus de 10 ans d'expérience, j'ai développé une véritable expertise dans les métiers de service (plus précisément en restauration et hôtellerie), ainsi qu'une large palette de savoir faire dans :

- la direction/gestion de projets, et du changement,

- l'analyse financière, et stratégique,

- la gestion opérationnelle d'unité,

- le "proposal management", et la stratégie de ventes,

- formation.





Mes compétences :

Ressources humaines

Manager

General manager

Restauration

Marketing

Communication

Audit

Sociologie

Management

Innovation

Vente

Restauration collective

Tourisme

Finance

Gestion

Formation