Etienne GERON

Tout récemment, Directeur adjoint chez Carter-Cash. Véritable bras droit du « Directeur de magasin » dans la gestion commerciale, administrative, opérationnelle, et marketing du magasin.



Créé en 2002 en France par « Mobivia Groupe », Carter-Cash propose aux automobilistes l’essentiel des produits et accessoires automobiles ainsi que des services d’entretien en atelier et ce, avec des prix bas toute l’année.



Anciennement « Responsable de centre de profit » chez UrbanSoccer où j'ai pu assurer la gestion d'une unité sur le plan commercial, administratif et managérial dans le but d'atteindre les objectifs de rentabilité et de développement économique de l'entreprise.



En recherche active.



Mes compétences :

Communication

Football

Management

Sport

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Encadrement

Communication visuelle

Stratégie commerciale

Service client

Travail en équipe

Direction de centre de profits