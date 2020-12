Etienne MELL

Après une formation initiale en agroalimentaire, j'ai débuté mon activité professionnelle, en 1994, dans l’industrie laitière(production de caseinates). J’y ai occupé des fonctions de responsable de ligne jusqu’à assurer la responsabilité de la production, cette expérience à été pour moi l’occasion d’appliquer les connaissances acquises en formation initiale et de développer des compétences en management, en qualités. soucieux de diversifier mes expériences,en 1998, j’ai orienté ma carrière vers la malterie. Ayant acquis l’expertise de ce métier, je me suis concentré sur les fonctions qualités de l’entreprise ainsi que dans les fonctions amont et avals de la production : du cahier des charges des approvisionnements jusqu'à relations clients. A partie de 2001 et jusqu’en 2009, j’ai occupé le poste de responsable de production et qualité d’une brasserie. Assumant la gestion de trois sites de production de bière, outre la maîtrise du brassage, j’ai développé un laboratoire d’analyse, mis en place l’HACCP et assuré la recherche et développement sur les bières.j'ai mis en place une organisation permettant le développement de la production( production multiplié par 6 en huit ans). La qualité des produits a été saluée par de nombreuses récompenses nationales (prix d’excellence au concours général agricole en 2007). En 2010 et 2011 j'ai complété ma formation, dans le domaine de l'agroalimentaire, validé par un diplôme d'ingénieur agroalimentaire (IFRIA QUIMPER), et en gestion validé par un master 2 en administration générale des entreprises à l'IAE de BREST. J'ai validé ces compétences, en 2012, lors d'une nouvelle mission d'ingénieur brasseur à la Brasserie de Bretagne. Toujours curieux de développer de nouvelles compétences ensuite j'ai occupé des postes d'ingénieur méthodes puis ingénieur process dans la société MANE LIRAZ ( arômes) de 2013 à 2016. Je suis maintenant prêt à relever un nouveau défi, dans l’industrie agroalimentaire entre autre, avec une mission qui me permettrai d’utiliser mes compétences mais aussi de développer mes connaissances, dans un contexte dynamique et stimulant. Je conçois la vie professionnelle comme une source permanente d’épanouissement.



Mes compétences :

Gestion de production

Gestion de projet

Management d'équipe

Recherche et Développement

Malteur

Brasseur

Gestion de site

Pme

Responsable qualité

Stratégie d'entreprise

Amélioration continue