Etienne PAVARD

Grandi et poussé par de belles rencontres, une expertise des médias et de tous les moyens facilitant l'information et l'enrichissement du relationnel entre business units, entre les marques et leurs clients, leurs partenaires ou leurs audiences internes.

De la conduite de projets, à la gestion d'equipes, les expériences successives m'ont fait découvrir et apprécier l'Entreprise.

Homme de conviction autant que d'opportunité, j'aime contribuer au développement des organisations.

Interpellé et passionné par les médias et outils de relation je travaille à les rendre utiles et utilisés

Ce qui me définit :

- avancer en marchant

- apprendre

- évangéliser et convaincre

- partager et faire grandir les collaborateurs et partenaires

- investir dans la relation client/partenaire et lui donner de quoi s'entretenir

- ne passons pas à côté des choses simples pour être efficacesies (intranet/extranet, mobilité, diffusion video, scénographie).





http://www.linkedin.com/in/ficheetienne

epavard(at)club-internet.fr

twitter : @EtPv



Mes compétences :

management

web

networking

communication d'entreprise