Etienne PIERREL

Actuellement en retraite, de formation supérieure en animation sociale puis en contrôle de gestion, j'ai exercé principalement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire (associations, fédération, syndicat professionnel, mutuelle), mais aussi en secteur privé lucratif, et dans le secteur public (collectivité locale).

J'ai ainsi été amené à m'impliquer (agir, animer, créer, gérer) sur des thématiques diverses : l'insertion sociale et professionnelle, l'accessibilité, le logement et l'hébergement, le vivre ensemble, la citoyenneté, la formation des acteurs, l'agriculture paysanne, les services aux particuliers et aux entreprises, l'action internationale, les transports et déplacements, le partenariat, l'animation de réseau.







Mes compétences :

Dynamisation collective

Management de transition

Coordination multi acteurs

Conception et animation de formation

Conception et gestion de projets d'innovation soci

Contrôle de gestion et audits

Gestion

Négociation

Audit

Démarche qualité

Économie sociale et solidaire

Politiques publiques

Chef de projet

Management

Gestion des ressources humaines