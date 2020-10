Eugenia DI MAIO

J'offre plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie et les services en tant qu'Assistante de Direction, Assistante de projets, Office Manager, Coordinateur d'événements internationaux et une expérience en Management d'équipe.



J'ai construit mon parcours au sein de sociétés allant de l'entreprise individuelle aux grands groupes internationaux tels que NOKIA, AXA, ILOG-IBM, auprès de directeurs ou d'équipes nécessitant une plateforme fiable dans la gestion des informations, la qualité du relationnel, la rigueur d'exécution.



Dotée d'une double culture franco-italienne, je parle français et italien (langues maternelles) et aussi anglais.



Dans une autre vie, parallèlement à mon début de carrière d'Assistante, j'ai été -durant 14 années- membre actif et pilier d'une compagnie de théâtre, avec qui j'ai eu le bonheur de jouer sur les scènes parisiennes.



Depuis 2015, je prépare ma reconversion.

J'ai d'abord commencé par la thérapie florale, ensuite en tant que formatrice en élixirs floraux pour tous ceux qui souhaitent utiliser ce système de soins afin d'apprendre à écouter et à mieux gérer ses émotions. (J'enseigne aux particuliers et en écoles de naturopathie).



Comme une évidence, j'ai élargi ma reconversion vers la profession de thérapeute en psychothérapie. Et je suis actuellement dans la dernière phase de ma formation. Aussi, afin de valider mon titre professionnel, je recherche des personnes souhaitant suivre une thérapie brève axée sur le changement dite TBSI (2 à 10 séances à partir de mars 2021).



FORMATION

THERAPEUTE

CONSEIL

ORGANISATION D'EVENEMENTS

COORDINATION & COMMUNICATION

GESTION BUDGETAIRE

GESTION DE PROJETS

ASSISTANAT DE DIRECTION / OFFICE MANAGEMENT





Mes compétences :

Accueil

Animation d'ateliers & de stages

Assistanat

Communication

Conseil en élixirs floraux

Coordination

Formation

Evénementiel

Encadrement de groupes

Management

Office Management

Organisation

Polyvalence

Qualité

Thérapeute

Tourisme d'affaires

Voyages

Gestion

Traduction anglais