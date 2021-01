Eva DELPIERRE

Après 10 ans dans l'audiovisuel, j'ai choisi de me reconvertir dans le développement informatique.



Intéressée par les nouvelles technologies, de nature sociable et aimant travailler en équipe, j'ai choisi l'informatique qui me permet de relever des défis, d'apprendre sans cesse et de développer mes compétences continuellement.



J'ai d'abord suivi un formation intensive de 10 semaines à La Capsule de Lyon.

Afin d'approfondir mes connaissances, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation qui me permettrait de monter en compétences dans un environnement professionnel.