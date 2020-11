Forte de trois années d'expériences en gestion de projets et communication, et après une année dédiée notamment aux voyages et ponctuée de quelques expériences professionnelles, je suis impatiente de relever un nouveau défi en intégrant de nouvelles fonctions au sein d'un milieu professionnel intéressant en lien avec mes valeurs.

De nature dynamique, rigoureuse et organisée, j'aime me positionner comme lien entre différents membres dune équipe projet.