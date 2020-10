Eva USEROS MARUGAN

Je suis ingénieure environnement. Appuyée par mon dynamisme, je veux soutenir une organisation qui cherche un impact social et environnemental positif. Très adaptable, je cherche à m'épanouir dans le domaine de l'environnement et faire du monde un lieu plus propre, plus sain, plus écologique.



Mes compétences :

Développement durable

Cartographie SIG

Responsabilité sociétale des entreprises

Ingénierie environnement

Aménagement milieu naturel

ISO 14001

Reporting environnemental

Empreinte carbone

Gestion des risques environnementaux