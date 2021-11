Eve DE BARROS

Les ressources humaines sont au cœur de la stratégie de votre entreprise et vous recherchez une collaboratrice engagée et capable de participer à votre développement :



Généraliste de la fonction Ressources Humaines avec une expertise en paie depuis près de 10 ans, j’accompagne salariés, décideurs et managers sur des problématiques techniques, stratégiques et politiques.



Mon profil généraliste et mes différentes expériences me permettent d’avoir une vision et une maîtrise de l'ensemble des aspects RH et par conséquent de mesurer les impacts des décisions à prendre dans une logique d'accompagnement aux résultats de l'entreprise.



Durant mon parcours je suis intervenue sur la création, le développement et le déploiement de projet en environnement Groupe, PME et multi-site dans des domaines tels que l’hygiène et la sécurité, l’intégration, la communication interne, les relations sociales, les entretiens obligatoires, le développement d’indicateurs sociaux…







Mes compétences :

Ressources Humaines

Droit du Travail

Administration du personnel

Paie

Gestion de projet

Hygiène et sécurité

Développement rh

IRP

Formation

Communication

Recrutement

Tableaux de bord sociaux