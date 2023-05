Evelyne TROLET

Passionnée par les activités créatives et artistiques, je m’essaie dès mon plus jeune âge à toutes sortes de disciplines pour finalement me concentrer plus particulièrement sur la conception et la réalisation de bijoux. Une spécialité complète qui allie la créativité (dessin et conception des modèles) au travail manuel (modelage, cuisson, travail du métal...)

C'est aujourd'hui devenu mon métier. Sous la marque Ofélyne (marque déposée) je propose des bijoux fantaisie de qualité, en série limitée, ou en pièces uniques pour celles et ceux qui souhaitent exprimer leur personnalité à travers un bijou exclusif, Chaque bijou est entièrement conçu, réalisé et monté à la main dans mon atelier.

Ofélyne, c'est également la commercialisation de fournitures et accessoires pour loisirs créatifs et création de bijoux fantaisie.



Mes compétences :

Administration des ventes

Support commercial

Outils informatique

Relation clients