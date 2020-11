Evelyne YON

Le Travail occupe une place significative dans la vie de l'Homme. Qu'il s'agisse d'un emploi "boulot", d'une carrière ou d'une vocation, chacun y met le sens qui lui correspond le mieux.

De part sa nature, l'Homme a besoin de se réaliser au travers d'activités, de tâches, de labeurs, qui dans le meilleur des cas sont également ses sources de revenus...

L 'entreprise a quant à elle besoin des Hommes pour pouvoir fonctionner. Travailleurs et entreprises sont interdépendants.

J'exerce dans ce domaine depuis ma formation universitaire en psychologie du travail et en ergonomie cognitive. J'apporte mon expérience aux entreprises et aux personnes depuis de nombreuses années.

J'apprécie les échanges avec d'autres professionnels de ce secteur qui souhaitent partager leurs expériences et leurs points de vue...



Mes compétences :

Diagnostic d'employabilité

Bilan de compétences

Bilan professionnel et personnel

Insertion socioprofessionnelle d'un DE

Démarches pour le maintien dans l'emploi d'un TH

Psychométrie

Analyses ergonomiques des situations de travail