Fabian HURET

Expérience professionnelle de 20 ans dans des fonctions stratégiques et opérationnelles, en contribuant au développement des entreprises/organisations par lenrichissement de leur offre, lacquisition de nouveaux clients et laccompagnement des équipes notamment :

- 16 ans dans lassurance santé pour des Organismes Complémentaires d'Assurance Maladie (OCAM) en tant qu'Opticien Consultant, Responsable de Réseaux de Soins, Directeur de Réseaux de Soins et Directeur Innovation & Santé en charge de la Communication et du Marketing.

- 14 ans dans l'enseignement supérieur à l'Université en tant qu'Enseignant en Optométrie et en Contactologie, Maître de Conférences Associé et Responsable d'une Licence et de deux Diplômes d'Université.

- 4 ans en optique lunetterie en tant qu'Opticien Optométriste et Directeur de Point de Vente.



huret.fabian@gmail.com