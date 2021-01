Fabien ARMAND

Autour de mon parcours d'ingénieur en informatique j'ai construit mes compétences dans des domaines multiples : Gestion de projet, Qualité, Aide à la décision, WEB, etc.



DOMAINE DE COMPETENCE



- Etudes de cadrage et d’impacts, évaluation de ROI

- Rédaction d’expressions du besoin et de cahiers des charges

- Rédaction et validation de spécifications générales et détaillées

- Réception, recette, validation et qualification de réalisations/développements

- Coordination et assistance à la mise en production

- Support et assistance aux utilisateurs

- Conduite du changement, communication aux utilisateurs et animation de comité métiers

- Gestion de projet (coût, qualité, délais)

- Pilotage opérationnel de MOE (comité de pilotage, comité de projet, comité de recette, comité de prod.)

- Pilotage contractuel de sous traitance (comité de pilotage, comité de projet, comité d’anomalies)



ENVIRONNEMENT PROJET



- CRM / Back Office / Comptabilité / Marketing / Vente / E-Commerce

- Télécoms / Medias / Service public / Défense



Mes compétences :

Gestion de projet

SQL

Business Object XI

Iso 9001

CMMI

Télécoms

AMOA

Business Intelligence

ITIL

AMOE