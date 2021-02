Fabien BELLANGER

Les développements AGILES sont revenus à l'ordre du jour. Ils permettent de répondre rapidement et surtout de façon plus précise aux demandes de nos clients. Depuis maintenant, 2 ans j'ai mis en place cette démarche chez SAUR, et les résultats sont plus que concluants. Après avoir penché vers SCRUM, nous nous concentrons désormais sur la méthode FDD (Feature Driven Developpment).



Les portails s'adaptent facilement à la méthode AGILE, car le demandeur a rarement une idée précise de son besoin. Plutôt que de perdre du temps en rédaction de spécifications, nous itérerons ensemble sur des fonctionnalités identifiées.



La méthode AGILE ne serait pas efficace sans une bonne software factory. Je suis en charge aussi du pilotage de cette software.

Aujourd'hui, toutes nos applications y sont hébergées. Chaque soir, elles sont compilées, testées unitairement, déployées et homologuées. Nous venons même d'y intégrer nos portails SharePoint ce qui est un petit tour de force.



Vous souhaitez profiter d'une expérience importante, contactez moi.



