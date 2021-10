Fabien BOUCABEIL

Consultant - Formateur pour implémentation du système informatique chez nos clients compagnies aériennes (en Français et en Anglais).

De formation Tourisme (conception, commercialisation, vente, projets, formation, consulting, marketing), j'ai évolué du TO vers l'agence de voyages, le Comité Régional de Tourisme Paca et l'industrie aérienne par le biais de l'informatique.

A l'aise en formation principalement, mais aussi en vente comme en suivi et management de projets, j'exerce aujourd'hui une profession me permettant de réunir et exploiter toutes mes compétences.



Mes compétences :

Conseil

Pédagogie

Adaptabilité

Encadrement

Tourisme

Formation

Informatique

Gestion de projet

Rigueur

Conduite du changement

Website Content Management

PC Hardware

OneNote

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Exchange Server

Microsoft Excel

Apple Mac

Amadeus CRS

ERP