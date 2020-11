Fabien CALLY

Actuellement en 3e année de licence TQM (gestion-management à dominante quantitative) à l'iaelyon, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 2 à 3 mois à partir de mai 2021 dans les domaines de la gestion, comptabilité, audit.

Après un bac ES, je me suis orienté vers un DUT Informatique. Cependant, je me suis réorienté suite à ma première année (validée avec 12,5 de moyenne générale) car je me sentais trop restreint, je ne pouvais pas m'exprimer à l'écrit derrière des lignes de codes et j'ai pris conscience que j'affectionnais particulièrement les matières suivantes : économie, mathématiques, gestion.

C'est pourquoi j'ai intégré l'iaelyon dans une licence gestion-management à dominante quantitative. À la suite de cette licence, j'entreprends de poursuivre sur un Master dans le domaine gestion-audit pour, à terme, travailler dans ce domaine. Notamment le métier de contrôleur de gestion, ou auditeur.