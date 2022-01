Fabien CELEGATO

22 ans d'expérience dans le secteur de la Qualité industrielle

Capacité d'analyse, d'adaptation et d'écoute, Sens du travail en équipe et de la rigueur



Mes compétences cles :

Assurance Qualité

Suivi de la Qualité atelier

Normes Qualités et environnementales

Méthodes de résolution de problèmes

Bonnes pratiques de laboratoire

Techniques d'analyses physico-chimiques

Gestion des non-conformités et des expertises produits

Formation et Encadrement d'opérateurs

Utilisation de logiciels de gestion



Capacité d'adaptation

capacité d'analyse

Capacité d'écoute

Capacité découte

Contrôle qualité

Ecoute

Production

Qualité

Rigueur

Sens du travail

Sens du travail en équipe

travail en équipe