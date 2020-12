Fabien CHARLES

Après avoir été professeur, technicien de maintenance, ingénieur de bureau d'étude, j’exerce depuis 2009 une fonction de responsable technique projets dans la société Alstom dans le domaine de l’énergie et plus particulièrement les turbines à gaz.

En complément de mon travail, je suis formateur occasionnel dans celle-ci.

Le diplôme d'ingénieur et le Master en administration des entreprises que j'ai passé en formation continue montrent à quel point je suis persévèrent, tenace et motivé pour atteindre les objectifs que je me suis donné.



Mes compétences :

Energie

gaz

Technique

Turbine

Turbine à gaz