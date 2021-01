Fabien DONADIEU

Issu d’une formation dans le domaine administratif et comptable, j'ai développé les compétences suivantes :



● Gestion comptable courante à l’aide de l’outil informatique

A l’aide d’un logiciel comptable, établissement de documents de saisie selon l’organisation comptable et l’entreprise. Réalisation de travaux courants.



●Logiciel Texteur (Word)

●Logiciel Tableur (Excel)

Mise en œuvre des fonctions de base d’un logiciel traitement de texte pour la présentation de documents initialement manuscrits ou imprimé et des fonctionnalités de base d’un logiciel tableur.



Attestation de compétences professionnelles délivrée le : 24/07/2017



Je recherche un 1er emploi dans ce domaine.



Mes compétences :

Autonomie

reactif

Logiciel Texteur (Word) Logiciel Tableur (Excel)

Gestion comptable courante à l’aide de l’outil inf