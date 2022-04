Fabien OCULI

Enseignant PLP Génie Elecctrique dans l'académie de Paris.



Doctorant, mon sujet porte su la commande et le contrôle non-linéaire de génératrices: Application aux systèmes de conversion hydroliens.



Je cherche à être en relation avec des professionnels: chercheurs, ingénieurs et techniciens du Génie Electrique me permettrait de dynamiser et diversifier mes activités et préparer des études d'ouvrages ainsi qu'un dossier scientifique, technique et pédagogique solide à présenter pour l'oral de l'agrégation en sciences industrielles de l'ingénieur - Ingénierie Electrique.



Mes compétences :

Matlab/Simulink

Electronique de puissance

Electrotechnique

Phénomène disruptif

Modélisation mathématique

Diélectriques

Décharge électrostatique

SysML Langage C XRelay PL7 Pro PSIM Assembl

Association convertisseur/machine

Machines tournantes

Conversion électromécanique

LaTeX

Electroluminescence

Diodes

C Programming Language

Commande non linéaire

Contrôle-commande

Python Programming

Matlab