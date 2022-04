Fabien PALAU

DOMAINES DE COMPETENCE

- Qualité Fournisseur (qualification, développement, suivi).

-Audit fournisseur ( audit FIEV et Pré-production RENAULT)

- Bonne connaissance des outils qualité ( AQPP, AMDEC, PDCA, 8D, 5M5P, PPAP, MSA, ISO TS…)

- Assurance Qualité Fournisseur Produit Process

- Mécanique, Plasturgie





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2004 à ce jour :

ALTRAN : Consultant Qualité, réalisation de missions à :



* PSA: GAQO Avance de phase projet T7 Russie et B78 perimètre IHPC.



* PHILIPS Automotive Ligting : Coordinateur Service Qualité Fournisseurs

- Coordinateur du service SQA : pilotage d’une équipe de 3 techniciens AQF, suivi des indicateurs, reporting…

- Homologation de nouveaux produits (procédure BOM), projets double sources (90% du panel à l’international).

- Gestion et suivi des fournisseurs en vie série, pilotage des plans de progrès.

- Audit fournisseur (qualification process, sélection).



* TREMOIS (Groupe TREVES) : Ingénieur Qualité Fournisseurs Activité Sièges & Composant et Habitacle Acoustique et Panneaux de Porte.

- Démarche AQPP fournisseur dans le cadre du développement de nouveaux produits.

- Gestion et suivi des fournisseurs en vie série, pilotage des plans de progrès.

- Audit fournisseur (qualification process, sélection).



* NACAM France (Groupe BOSCH) : Ingénieur Qualité Fournisseur.

- Gestion et suivi des fournisseurs en vie série.

- Interlocuteur qualité dans le groupe projet en charge du transfert de la ligne Iveco de Nacam Brême à Nacam France.

- Validation des PPAP fournisseurs dans le cadre du projet B85 en Espagne.

- Validation des PPAP fournisseurs dans le cadre de ressourcing.

- Audit fournisseurs.



* FAURECIA Sielest : Ingénieur Qualité Fournisseur.

- Gestion et suivi des fournisseurs dans le cadre du démarrage du projet B5 ( 100 composants, 35 fournisseurs).



* MECAPLAST : Ingénieur Assurance Qualité Produit Process.

- Gestion de la non qualité client ( PSA , VW, MERCEDES, SMART), interne et fournisseur.

- Rédaction des dossiers d’assurance qualité.

- Gestion et suivi des moyens de contrôle.



2000 à 2003 : Stages de 3x 6 mois réalisés à :

- ABZAC Luxembourg : Etude, conception et réalisation d’une étuve pour le séchage de tubes en cartons.

- SIEMENS VDO AUTOMOTIVE ESPANA : stage en qualité client PSA pour le projet N68.

- ASCOMETAL : qualité client et mise à jour documentaire dans le cadre de la certification ISO TS.





FORMATION ET DIPLOMES

- Diplômé en 2003 de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM) : option Plasturgie.

- Anglais : Opérationnel Supérieur ( 810 au TOEIC en 2003).

- Espagnol : Courant ( 99% au DELE en 2003).



Mes compétences :

AMDEC

Audit

Audit fournisseur

Automobile

Mécanique

Outils qualité

PDCA

Plasturgie

Ppap

Qualité

Qualité fournisseur