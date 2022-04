Fabien PERO

Je possède un BTS en Management des Unités Commerciales passé au lycée Guy Mollet d'Arras

Ainsi qu'un BAC en Gestion et Finances des entreprises: Plusieurs expériences dans le commerce (environ 4 ans)



Suite à mon BTS j'ai effectué une année en licence d'anglais, civilisation britannique et américaine.



Diplômes sup:

- CQP Agent de Prévention et de Sécurité

- SST (Sauveteur secouriste du travail)

- SSIAP 1



Anglais lu - parlé - ecrit (plusieurs séjours)

Espagnol lu et écrit



Mes compétences :

Gestion

Vente

Communication

International

Bts

Commerce

Comptabilité

Hôtellerie

Tourisme

Securité

Prévention

A l'écoute

Polyvalent et volontaire

Securisant

Confiance

S'adapte à toutes situations

Sociable

Voyageur

Curieux

Ténacité