Fabien PONCHON

Diplômé en 2007, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et l'analyse spatiale sont des sujets sur lesquels j'aime travailler. Mon cursus scolaire et universitaire a toujours été en lien avec les problématiques territoriales. Aujourd'hui je suis chargé de mission en hydromorphologie et continuité écologique au sein de la DREAL Franche-Comté. Ce poste mêle le technique, le réglementaire, le politique et l'animation du réseau des acteurs franc comtois sur ces thématiques.



Mes compétences :

Hydromorphologie

continuité écologique

réglementation

Avis techniques

MapInfo

Ingénierie

Nature

Cartographie

Gestion de projet

Chargé d'études