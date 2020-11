Fabien TURK

Depuis Mai 2019 : Sales Engineer chez RUSSELL FINEX en charge du développement du secteur, de la vente et du suivi technique des machines en Suisse francophone et sur l'Est de la France.



Juin 2017 à Mai 2019 : Technico-commercial Itinérant en charge du développement commercial de toute la moitié Sud de la France + Grand Auvergne Rhône-Alpes.. Sté INFORECO / Agent RAFER, RUSSEL FINEX, CARRIER EUROPE - Saint-Chamond (42)



Février 2015 à Juin 2017 : Technico-commercial Sédentaire. BRAMMER France - Saint-Priest (69)



Septembre 2012 à Décembre 2015 : Chargé des relations, de la gestion et du développement commercial de l'entreprise, Capricorne Ingénierie. Lancement sur un nouveau marché en 2015. CAPRICORNE INGÉNIERIE - LISSIEU (69)



Mes compétences :

Ambitieux et compétiteur

Technique

Vente

Industrie

Relation client

Autonomie

Informatique bureautique

Contacts humains

Solidworks

Customer Relationship Management