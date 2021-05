Responsable Administratif et Financier depuis juin 2018 dans l'industrie chimique.

Mon périmètre d'action couvre le service comptabilité-gestion, ressources humaines et informatique.

J'apprécie d'évoluer dans un environnement professionnel stimulant, en plein essor ou beaucoup reste à faire. Je me sens proche des organisations ou la curiosité et la remise en cause sont admises.

Bien que ne sachant pas tout sur tout, je suis un support complet et solide pour une Direction.