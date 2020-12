Fabienne BOURDAIS-GALMARD

Expérimentée en supply chain management, logistique et exploitation industrielle, je développe, dans les différents postes de Direction qui me sont confiés, des compétences solides en conduite du changement, pilotage économique et gestion de projet.



Responsabilisée à haut niveau dans l'Alliance Renault/Nissan,les succès obtenus m'ont permis de forger ma ligne managériale autour de la culture du résultat, du goût du travail en équipe et de la qualité du management.



Parcours professionnel:

Renault, en relation étroite avec Nissan et Dacia



2008/2009: Directeur de département d'ingénierie Logistique

2005/2008: Directeur exploitation de Plateforme Logistique Internationale

2001/2005: Chef de Programme Logistique LOGAN, MODUS, CLIO, TWINGO

1999/2001: Chef du Service des Standards d'achat

1996/1999: Chef de Service logistique à l'usine de Sandouville

1991/1996: Chef de Projet Planning MEGANE

1988/1991: Maîtrise d'Ouvrage S.I. logistique



Mes compétences :

Automobile

Conduite du changement

Gestion de projet

Gestion des Risques

International

Logistique

Logistique automobile

Réduction des coûts

Supply chain

Transport