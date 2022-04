Fabienne FERREIRA BARBOSA

Bonjour,

Actuellement je travaille au sein de l'Atelier 204, une association de compétences et de savoir-faire, cumulant culture et expertise en communication et conception graphique dans les milieux artistiques, entreprises et institutions.

En élaborant la meilleure stratégie de communication pour atteindre vos objectifs, par le biais de la création, de l'optimisation et de l'organisation de vos outils de communication : dossier de presse, catalogue, plaquette, portfolio, film institutionnel, site Internet, relations publiques et relations presse... nous vous proposons un accompagnement créatif pour développer les dimensions culturelles et humaines de vos projets.

L'atelier 204 a fédéré un réseau de prestataires de services expérimentés dans les différents domaines de la communication, de l'image, du son, de l'écrit, de la scénographie, et des technologies numériques...



Durant ma carrière d'attachée de presse principalement exercée dans le domaine culturel, mais aussi dans le monde de l'entreprise et de l'institutionnel, au regard de mon expérience sur le terrain j'ai acquis l'intime conviction que dans toute communication bien élaborée il est essentiel d'accorder la plus grande attention à la nécessaire dimension artistique des divers outils de communication, afin de mettre en évidence l'identité culturelle (l'Image) et la dimension humaine (le Sens), des organismes et des personnes.

En considérant pleinement leurs besoins, et en tenant compte de leurs caractéristiques et aspirations professionnelles...



Par ailleurs j'exerce aussi le métier de coach, que je considère profondément lié à celui de conseillère en communication. Comme une histoire humaine qui ne parlerait que de bon sens et du sens à donner aux actions / interactions...

Le coaching est un métier qui brasse avant tout de l'humain et dont je vous propose mon humble définition :

" Pour atteindre plus facilement vos objectifs personnels et professionnels - voire les dépasser - le coaching est un accompagnement en miroir qui tisse le lien entre vos légitimes aspirations et vos capacités à les mettre en œuvre. »



Pour cela, il faut accompagner et motiver des personnes, des équipes, dans leur vie professionnelle (les techniques et le mental), dans le cadre de changement, d’adaptation, d’intégration, d’évolution...

Accompagner des équipes dans la gestion de conflits - toute situation porteuse de résolutions...

Il n'agit en fait que de transfert de compétences, de savoir être et de savoir-faire dans des domaines particuliers.



J'exerce ce métier auprès d'artistes ( des danseurs de l’Opéra, des photographes des artistes plasticiens...).

Auprès d' équipes éphémères constituées dans le cadre d’événements.

Au sein d’équipes constituées dans l'obligation d'adaptations diverses.















Au plaisir de vous rencontrer...



